¿Qué Incluyen los 14 Puntos de Irán Para Terminar la Guerra con Estados Unidos?

Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos para poner fin de forma permanente a la guerra, centrado en el levantamiento del bloqueo naval, garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses y alivio de sanciones, según medios iraníes, que no mencionan el programa nuclear del país.

El plan, formulado en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos, busca resolver en 30 días las cuestiones vinculadas al conflicto y prioriza el “fin de la guerra” frente a una simple ampliación del alto al fuego.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, reveló algunos de los 14 puntos remitidos por Teherán a Washington a través de Pakistán, país mediador en las conversaciones.

El presidente Donald Trump afirmó que revisaría las demandas, pero no dio señales esperanzadoras de aceptarlas.

"No puedo imaginar que sea aceptable”, publicó en su cuenta de Truth Social el sábado 2 de mayo por la tarde.

“Aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho a la Humanidad, y al Mundo, durante los últimos 47 años”, añadió.

¿Qué dice el plan iraní?

Fin definitivo de la guerra

El principal eje de la propuesta iraní es cerrar formalmente el conflicto y rechazar la oferta estadounidense de prolongar durante dos meses el actual alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril y prorrogado de manera indefinida.

Teherán propone resolver en 30 días todas las cuestiones relacionadas con la guerra, iniciada el 28 de febrero y suspendida tras una tregua inicial de dos semanas.

Fin del bloqueo naval

Otro de los puntos centrales es el levantamiento del bloqueo naval estadounidense impuesto a puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

Según el Comando Central de Estados Unidos, desde entonces Washington ha interceptado 45 embarcaciones iraníes que intentaban sortear el cerco marítimo.

Nuevo mecanismo para Ormuz

La propuesta plantea además un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, ruta estratégica por la que transita el 20% del crudo mundial.

Irán mantiene el control operativo del paso desde los primeros días de la guerra, restringiendo el tránsito de petroleros y elevando el precio del petróleo por encima de los 110 dólares por barril.

Video: Reportan Que Trump Envió una Carta al Congreso Asegurando que la Guerra con Irán Terminó.

Este nuevo mecanismo podría estar vinculado a una ley que debate el Parlamento iraní y que, según el vicepresidente del hemiciclo, Hamidreza Haji Babaei, impediría el paso de buques de países enemigos salvo pago de reparaciones de guerra. Las autoridades iraníes también han hablado de imponer peajes al tránsito marítimo por esa vía.

Garantías de no agresión

La República Islámica exige garantías verificables de que Estados Unidos e Israel no lanzarán nuevas acciones militares contra territorio iraní. No obstante, medios iraníes no han detallado el formato o alcance de esas garantías.

Retirada de fuerzas estadounidenses

Irán pide además la retirada de militares estadounidenses desplegados en países del entorno regional.

Durante años, Teherán ha reclamado a sus vecinos expulsar tropas de Estados Unidos y ha criticado a gobiernos regionales por albergar bases militares estadounidenses.

Durante la guerra, Irán lanzó ataques contra instalaciones vinculadas a Washington en Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, entre otros países.

Sanciones y activos congelados

El levantamiento de sanciones económicas constituye otra exigencia central del plan iraní.

Teherán reclama el fin de las medidas impuestas por Washington tras abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado tres años antes.

También exige la liberación de activos congelados, entre ellos 6 mil millones de dólares desbloqueados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países, pero posteriormente inmovilizados nuevamente en Catar tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de ese año.

Noticia relacionada: Trump Revisará Plan de Irán y Advierte que “No Han Pagado un Precio Suficiente”

Reparaciones de guerra

La propuesta incluye compensaciones económicas por los daños sufridos durante 39 días de bombardeos israelíes y estadounidenses.

Según cifras iraníes, la ofensiva dejó más de 3 mil 400 muertos y destruyó viviendas, hospitales, escuelas e instalaciones industriales.

Fin de hostilidades en todos los frentes

Irán insiste en que el fin del conflicto debe abarcar todos los escenarios vinculados a la guerra, incluido Líbano, donde Hezbolá, principal aliado regional de Teherán, mantiene enfrentamientos con Israel.

Desde el inicio del conflicto, el grupo chií ha lanzado misiles contra territorio israelí y ha sido objeto de bombardeos israelíes que han causado más de 2 mil 600 muertos en territorio libanés, según fuentes regionales.

Cuestión nuclear para una fase posterior

Tasnim no menciona el programa nuclear iraní dentro del plan. Sin embargo, medios estadounidenses han informado de que Teherán busca aplazar esa negociación para una segunda fase, una vez acordado el fin definitivo de la guerra y la cuestión de Ormuz.

El programa nuclear sigue siendo el principal escollo entre ambas partes, ya que Washington exige el cese del enriquecimiento de uranio y la entrega de 440 kilos de uranio altamente enriquecido, algo que Irán rechaza.

Teherán sostiene que ahora corresponde a Estados Unidos elegir entre diplomacia o confrontación y asegura que está preparado para ambas vías “con el fin de garantizar sus intereses y seguridad nacional”.

Historias recomendadas:

ASJ