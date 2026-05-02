Trump Revisará Plan de Irán y Advierte que “No Han Pagado un Precio Suficiente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que analizará próximamente una propuesta enviada por Irán, aunque anticipó que considera poco probable que resulte aceptable en su forma actual.

A través de un mensaje, el mandatario señaló que evaluará el contenido del plan en los próximos días, en medio de la relación tensa que mantiene su gobierno con el país de Medio Oriente. “Revisaré pronto el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable”, expresó.

Trump también cuestionó el papel de Irán en el escenario internacional durante las últimas décadas. En su posicionamiento, sostuvo que la nación no ha enfrentado consecuencias suficientes por sus acciones, las cuales, dijo, han tenido impacto en la comunidad internacional. “Aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho a la Humanidad, y al Mundo, durante los últimos 47 años”, afirmó.

¿Qué dice la propuesta de Irán?

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre el contenido de la propuesta enviada por Irán ni los puntos que podrían ser motivo de negociación o desacuerdo entre ambas partes.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de relaciones complejas entre Estados Unidos e Irán, marcadas por diferencias políticas, económicas y de seguridad a lo largo de varios años.

Se espera que, tras la revisión del documento, la administración estadounidense defina una postura oficial sobre el plan y determine los siguientes pasos en su relación con el gobierno iraní.

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