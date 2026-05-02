Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, ha respondido a las últimas amenazas de Donald Trump, quien amenaza con tomar control de la isla “casi de inmediato”. El funcionario respondió en redes sociales: “no nos dejamos amedrentar”.

Durante un acto en Florida, Donald Trump amenazó con tomar Cuba por la fuerza.

amenazó con tomar Cuba por la fuerza. Miguel Díaz Canel denunció que el presidente de Estados Unidos “eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”.

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Cuba responde a amenazas de Donald Trump

Durante un acto celebrado en Florida el 1 de mayo, Donald Trump amenazó con tomar Cuba cuando sus tropas abandonen Medio Oriente. El republicano aseguró que cuando acabe la guerra en Irán podría mandar un portaviones a la isla gobernada por régimen castrista desde 1959:

“Cuando regrese de Irán, tal vez hagamos que el portaviones SS Lincoln desembarque y entonces se rendirán”.

Después de que amenazara con tomar Cuba “casi inmediatamente”, La Habana ha respondido que no se dejará intimidar por Estados Unidos. “No nos dejaremos amedrentar”, escribió el canciller Bruno Rodríguez.

A través de X, el funcionario comentó además las movilizaciones a favor del gobierno celebradas en la isla en el marco del Día del Trabajo, a la que acudieron más de 700 personas, según datos oficiales:

“La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo”.

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Donald Trump redobla sanciones económicas contra Cuba

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció en redes sociales Trump “eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”. El mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional y al pueblo estadounidense a "determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico”.

El mandatario añadió que no encontrará rendición por parte de Cuba:

“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional”.

Mientras Donald Trump afirmaba que podría tomar Cuba cuando culmine el conflicto en Irán, Washington lanzó nuevas sanciones para afectar la ya endeble economía de la isla.

Una nueva orden ejecutiva permite sancionar a prácticamente cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba. La medida afecta especialmente los sectores energéticos, de defensa, seguridad y finanzas.

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Con información de EFE