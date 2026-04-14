Cuba Defiende Su Derecho a Comerciar Petróleo con Cualquier País

El gobierno de Cuba defendió el derecho de la isla a “comerciar combustible con cualquier país, sin trabas, condiciones ni cuestionamientos contrarios a la libertad de comercio internacional”. Así lo publicó en la red social X, antes Twitter, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores del régimen castrista.

Cuba arrastra desde hace varios años una crisis energética que se ha recrudecido ante el asedio del gobierno de Donald Trump.

El buque ruso Anatoly Kolodkin desafió la prohibición de Estados Unidos y llevó 730 mil barriles de crudo a la isla.

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En X, el canciller se refirió a la reciente decisión de Estados Unidos de sancionar a los países que comercien combustible con la isla ubicada en el Caribe. Este cerco ha agravado la crisis energética que atraviesa la isla. Al respecto, el funcionario cubano dijo:

“El cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país internacionaliza el bloqueo y evidencia su carácter extraterritorial; muestra que no es una cuestión bilateral; intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba”.

El canciller de Cuba también señaló sobre el cerco energético estadounidense:

“Las últimas declaraciones contradictorias del gobierno estadounidense al respecto pretenden crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano”.

En vilo, la llegada de petróleo a Cuba

Cuba dejó de recibir petróleo por parte de Venezuela con la caída de Nicolás Maduro. Posteriormente, México envió combustible a la isla, pero los envíos se detuvieron con la imposición de un cerco energético por parte de Donald Trump.

Este cerco fue desafiado por Rusia, que envió al buque Anatoly Kolodkin con 730 mil barriles de petróleo. Tras este envío, el 29 de marzo, Donald Trump dijo que estaba abierto a que otros países enviaran petróleo a Cuba. Sin embargo, hasta el momento, el suministro de crudo no se ha regularizado.

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Con información de Xinhua