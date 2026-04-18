México, Brasil y España Se Comprometen a Incrementar Su Respuesta Humanitaria a Cuba

Los gobiernos de Brasil, España y México hicieron público este sábado un comunicado conjunto en el que expresan su enorme preocupación por la grave crisis humanitaria en Cuba y subrayan la necesidad de respetar la integridad territorial de la isla.

Ante la evolución de los acontecimientos, los tres países advirtieron sobre la dramática situación que enfrenta el pueblo cubano y urgieron a adoptar medidas que contribuyan a aliviarla, evitando acciones que agraven las condiciones de vida de la población o que contravengan el Derecho Internacional.

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En la nota, Brasil, España y México se comprometieron a incrementar de manera coordinada su respuesta humanitaria con el objetivo de reducir el sufrimiento en la isla.

Asimismo, reiteraron la importancia de respetar en todo momento los principios del Derecho Internacional, incluida la integridad territorial, la igualdad soberana y la resolución pacífica de controversias, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas.

Compromiso irrenunciable

Los tres gobiernos reafirmaron también su compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, al tiempo que hicieron un llamado a un diálogo sincero, respetuoso y conforme al Derecho Internacional para encontrar una solución duradera a la crisis en Cuba, garantizando que el pueblo cubano decida su futuro en plena libertad.

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En paralelo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que el país no aspira a un conflicto armado, aunque afirmó que tiene la responsabilidad de defenderse ante una eventual intervención militar de Estados Unidos.

Por su parte, Cuba informó el pasado 13 de marzo que había iniciado un diálogo con Estados Unidos, aunque precisó que las conversaciones se encuentran en una fase inicial y aún lejos de alcanzar acuerdos.

En este contexto, medios estadounidenses señalaron que el Pentágono estaría intensificando planes para una posible intervención en la isla, si bien el Departamento de Defensa evitó hacer comentarios sobre escenarios hipotéticos.

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