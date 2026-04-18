“¡Viva América Latina!”: Sheinbaum Comparte Foto con Lula, Petro y Orsi en Cumbre de España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundió una fotografía en la que aparece junto a líderes de América Latina en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona.

En la imagen, la mandataria mexicana posa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. La publicación fue acompañada con el mensaje: “¡Viva América Latina!”, resaltando el sentido de unidad regional en el encuentro internacional.

Durante su visita de trabajo en España, Sheinbaum también sostuvo un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien dialogó sobre cooperación bilateral y temas de interés común.

Como parte de su agenda, la jefa del Ejecutivo federal se reunió además con integrantes de la comunidad mexicana residente en España. Este encuentro tuvo como objetivo fortalecer los vínculos con connacionales en el extranjero, así como intercambiar puntos de vista sobre el contexto internacional y las oportunidades de colaboración.

Sheinbaum Propone Cumbre en México y Llama a la Paz en Foro Internacional

Agenda de Claudia Sheinbaum para el domingo 19 de abril

Para este domingo 19 de abril, la presidenta tiene previstas diversas actividades enfocadas en el ámbito tecnológico y académico. Entre ellas, destaca su visita al Centro Nacional de Supercomputación, donde realizará un recorrido por sus instalaciones.

Asimismo, sostendrá una reunión con académicos y funcionarios vinculados a este centro, con el fin de conocer proyectos en desarrollo y explorar posibles esquemas de cooperación en innovación.

Estas acciones forman parte de su agenda internacional, centrada en el fortalecimiento del diálogo político, la integración regional y el impulso a la colaboración científica y tecnológica entre países.

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