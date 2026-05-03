Enrique Inzunza Rechaza Que Busque Ser Testigo Colaborador Ante Acusaciones en EUA.

El senador morenista Enrique Inzunza Cázares rechazó que busque adherirse a la figura de testigo colaborador para librar el posible castigo por las acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos en supuesta colaboración con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El legislador sinaloense, quien se ha resistido a dejar el cargo para enfrentar las imputaciones, reaccionó a las publicaciones periodísticas que señalaron la presunta estrategia de su defensa ante el Departamento de Justicia del vecino país del norte.

Inzunza Cázares fue muy breve, pero negó que quisiera ayudar a las autoridades proporcionando información o testimonio contra otros implicados en su caso abierto en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

"Falso de toda falsedad", afirmó el senador al citar un tuit que reportaba su presunta intención de mejorar su situación legal.

Generalmente, en el sistema penal estadounidense, los testigos colaboradores aportan datos para incriminar a delincuentes de mayor nivel. Y a cambio, reciben beneficios como una reducción de su condena, un acuerdo con la fiscalía o protección para él y su familia.

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La reacción fue horas después de que publicara un video desde su tierra natal, Badiraguato, municipio en la sierra sinaloense que vio nacer a Joaquín "El Chapo" Guzmán, y a Rubén Rocha Moya, quien el viernes pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa, al estar acusado en la misma causa que Inzunza Cázares y ocho funcionarios y exfuncionarios más.

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¿De qué se acusa a Enrique Inzunza?

El senador sinaloense fue acusado públicamente el pasado 29 de abril por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Esos delitos conllevan una pena de cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, de ser hallado culpable.

En el documento de la imputación firmado por el fiscal Jay Clayton, se indica que Enrique Inzunza Cázares sostuvo reuniones con líderes de "Los Chapitos" y otros integrantes del Cártel de Sinaloa, en las que presuntamente acordó planes específicos para que el gobierno estatal apoyara y protegiera las operaciones del grupo criminal.

A cambio, la facción liderada por los hijos del "Chapo" Guzmán proporcionó favores que lo ayudaron tanto a él como a otros funcionarios a mantenerse en el poder.

Se le identifica como parte de los funcionarios que abusaron de su autoridad para beneficiar al cártel, facilitando información sensible y contribuyendo a la protección de sus operaciones. En ese sentido, se le vincula con acciones orientadas a evitar investigaciones, detenciones y procesos judiciales contra integrantes de la organización criminal, así como con la facilitación del tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, en un esquema del que recibió sobornos.

También se le atribuye, junto con Enrique Díaz Vega, un papel activo en la colocación de funcionarios corruptos dentro del gobierno estatal para asegurar la protección de las actividades del cártel. Supuestamente, fungió como enlace entre los líderes de "Los Chapitos" y el entonces gobernador Rocha Moya, transmitiendo comunicaciones relacionadas con el apoyo político del cártel y las condiciones de protección institucional a cambio de dicho respaldo.

El documento señala que, tras la elección de Rocha Moya, Inzunza Cázarez participó en reuniones con líderes del cártel en las que se discutió que el grupo criminal había respaldado la campaña electoral y que, en reciprocidad, el gobierno garantizaría a "Los Chapitos" control sobre la Policía Estatal de Sinaloa, lo que les permitiría operar sin interferencia de las autoridades.

En la asociación delictuosa, se le vincula por conspirar para importar narcóticos a Estados Unidos, participando en actividades relacionadas con la fabricación, distribución y tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

El morenista ha negado todos los cargos, diciendo que son calumnias. También mostró su disposición a comparecer si es requerido por las autoridades. En tanto, la Fiscalía General de la República inició una investigación y solicitó pruebas a las autoridades estadounidenses.

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ASJ