Comienza Cuenta Regresiva: Este es el Último Día para Registrar Celular a Padrón de Telefonía

Los usuarios de telefonía móvil en México tienen cada vez menos tiempo para cumplir con el proceso de registro y vinculación de sus líneas.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y validar la identidad de los titulares, se ha establecido un plazo perentorio para realizar este trámite de manera obligatoria.

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¿Cuál es la fecha límite?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, los usuarios tienen como último día para registrar su celular el 30 de junio de 2026.

Es importante destacar que el proceso debe realizarse antes de que concluya esta fecha para evitar posibles afectaciones en la continuidad del servicio o restricciones en la línea telefónica.

Requisitos para el registro

Para llevar a cabo la vinculación de la línea de forma exitosa, el titular del servicio debe tener a la mano los siguientes documentos e información:

Número celular a 10 dígitos: La línea que se desea registrar.

La línea que se desea registrar. Identificación oficial: Se requiere contar con una identificación vigente (INE o Pasaporte).

Se requiere contar con una identificación vigente (INE o Pasaporte). CURP : La Clave Única de Registro de Población del titular.

: La Clave Única de Registro de Población del titular. Comprobante de domicilio: Documento reciente que valide la ubicación del usuario.

¿Cómo realizar el proceso?

El registro se ha simplificado para que los usuarios puedan realizarlo de manera digital y remota:

Portal web : A través del sitio oficial de vinculación de líneas, ingresando los datos solicitados en el formulario de registro.

: A través del sitio oficial de vinculación de líneas, ingresando los datos solicitados en el formulario de registro. Validación: El sistema realizará una verificación de la identidad para asegurar que la línea quede correctamente vinculada al titular legítimo.

Importancia de la vinculación

Este procedimiento busca garantizar que cada número telefónico cuente con un titular plenamente identificado. La autoridad y los proveedores de servicio subrayan que esta medida es fundamental para prevenir el uso indebido de líneas móviles y ofrecer mayor certeza jurídica a los consumidores.

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