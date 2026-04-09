¿El Próximo Eclipse Anular de Sol Podrá Verse desde México? Te Decimos en Qué Fecha Será

Este 2026 aún tiene múltiples eventos astronómicos por delante, pero es verdad que algunos ya tienen la mira puesta en lo que ocurrirá en 2027. El próximo año ocurrirá un gran eclipse anular de Sol en nuestro continente. ¿Podrá verse desde México?

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El gran eclipse anular de Sol de 2027

La Tierra tiene una relación más que privilegiada con la Luna y el Sol. Cada cierto tiempo, el satélite se ubica entre nuestro planeta y la estrella, con el tamaño suficiente para tapar al Sol.

Es así como ocurren los eclipses, uno de los fenómenos astronómicos más emocionantes que cualquier persona puede presenciar en la vida. México ya vivió recientemente en 2024 un eclipse total de Sol que recorrió estados del noroeste de la República.

Video: Expreso desde el Espacio: Eclipse Solar Anular

Pero hay otro tipo de eclipse que puede ser igual de emocionante: un eclipse anular. Durante este fenómeno, la Luna no consigue tapar por completo el Sol, lo que provoca que se forme en el cielo un “anillo de fuego”.

El 16 de febrero de 2027, el continente americano vivirá un eclipse anular de Sol que promete ser uno de los eventos más emocionantes del año. La fase anular del eclipse tendrá una duración aproximada de 44 minutos.

¿Podrá verse desde México el eclipse anular de Sol del 2027?

Por desgracia, este eclipse no podrá ser visible desde México. El recorrido del fenómeno beneficiará en esta ocasión al hemisferio sur del planeta.

Solo América del Sur y la costa occidental de África podrán disfrutar este fenómeno. El eclipse anular de Sol cruzará Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Posteriormente, “cruzará” el Atlántico y será visible brevemente en algunas costas de África antes de que caiga la noche.

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