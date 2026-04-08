Astronautas de la Artemis II Presenciaron el Impacto de Meteoritos contra la Luna

Los astronautas de la misión Artemis II presenciaron el impacto de meteoritos en la Luna durante su sobrevuelo, según informó la NASA. La tripulación reportó al menos cuatro “destellos” sobre la superficie lunar.

Jeremy Hansen reportó a Houston haber presenciado “un diminuto punto de luz” en la Luna.

reportó a Houston haber presenciado “un diminuto punto de luz” en la Luna. “El hecho de que vieran cuatro o cinco [impactos] fue simplemente extraordinario”, declaró a la agencia AFP Jenni Gibbons, astronauta y controladora de vuelo responsable de la misión Artemis II.

En el octavo día de misión, los astronautas analizan el riesgo de la radiación espacial.

analizan el riesgo de la radiación espacial. La NASA informó que retrete a bordo de la nave Orión ha sido reparado.

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Astronautas atestiguan el impacto de meteoritos contra la Luna

Durante el sobrevuelo lunar, los astronautas a bordo de la nave Orión atestiguaron el impacto de meteoritos contra la Luna. Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II, informó a la NASA sobre “destellos” en la superficie del satélite.

“Sin duda, se trataba de destellos de impacto en la Luna. Y Jeremy [Hansen] acaba de ver otro”, comunicó el astronauta al Centro Espacial Johnson, en Houston, el lunes 7 de abril. Un día más tarde, Kelsey Young, directora de objetivos científicos en la misión, declaró en rueda de prensa que estaba “asombrada” por el evento:

“No sé si esperaba que la tripulación viera alguno en esta misión, así que probablemente notaron la sorpresa y el asombro en mi rostro”.

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Según declaró la científica, cuando la tripulación informó sobre los destellos en la superfie lunar, se oyeron “gritos de alegría” entre los científicos presentes en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Por su parte, Jenni Gibbons, controladora de vuelo responsable de la misión, señaló que estos impactos son “algo que no hemos presenciado con frecuencia”. Y añadió:

“Eran una prioridad científica absoluta para nosotros, así que el hecho de que vieran cuatro o cinco fue simplemente extraordinario”.

Ante el reporte de Wiseman, Kelsey Young preguntó por el color y la duración de los destellos. A lo que astronauta Jeremy Hansen respondió:

“Es un diminuto punto de luz. Sospecho que hubo muchos más”.

Por su parte, Wiseman señaló que estas luces, de color blanco y azulado, duraron milisegundos:

“Para mí, no había duda de que lo estábamos viendo, y todos lo estábamos viendo”.

En asuntos mundanos, el baño de la nave Orión ya sirve

Pese a los innegables logros de la misión Artemis II, la tripulación también ha tenido que enfrentar problemas más terrenales a bordo de la cápsula Orión. Este miércoles, la NASA informó que quedó reparado el baño de la nave.

El inodoro, que costó 23 millones de dólares, presentó problemas desde el primer día de la misión. Cabe recordar que los residuos flotan ante la falta de gravedad, por lo que el retrete debe emplear un sistema de succión para eliminarlos.

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Ante los reportes por malos aromas y un olor a quemado, la NASA apuntó a que el desperfecto principal se ubicaría en el sistema de ventilación. Rick Henfling, director de vuelo de la misión, declaró en conferencia de prensa que la recolección de residuos no había funcionado como lo planearon los ingenieros de la agencia espacial:

“La ventilación es mucho menor a lo que estábamos esperando, así que hemos tenido que recurrir a otros métodos alternativos al baño”.

La NASA pidió a la tripulación usar los “urinarios de contingencia plegables”, así como prendas semejantes a pañales para adultos. Como hemos explicado anteriormente, vivir en el espacio, sin gravedad, representa varios retos mayúsculos, incluido el baño.

Pero esta mala experiencia no es, de ninguna forma, nueva: ya desde las misiones Apolo los astronautas llegaron a quejarse de que defecar era “un total desastre” e incluso “la única parte de la misión que lo hizo sentir como un salvaje”.

Analizan riesgos de la radiación en el espacio en octavo día de misión

Este miércoles 8 de abril, los astronautas de la misión Artemis II despertaron escuchando el clásico “Under Pressure”, de Queen y David Bowie.

Cada día, la NASA ha elegido una canción diferente para levantar a los tripulantes. Anteriormente, por ejemplo, ha sonado “Pink Pony Club” de Chappell Roan.

En este octavo día de misión, los astronautas se han abocado a analizar los posibles riesgos de la radiación en el espacio. La NASA indicó que la tripulación examinará “la capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares”.

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Estas explosiones, que no ponen en riesgo a los habitantes de la Tierra, son uno de los mayores peligros en el espacio exterior, lejos de la influencia bienhechora de la atmósfera. Por ello, los astronautas realizan hoy “múltiples experimentos para recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de la Orión”, mientras la gravedad de la Tierra los trae lentamente de regreso a casa.

La nave Orión amerizará el viernes en las costas del Pacífico tras haber viajado más de un millón de kilómetros.

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Con información de EFE y AFP