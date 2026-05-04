Secuestran y Queman Camiones de Empresa Refresquera en Zona Norte de Veracruz

Durante las primeras horas de este lunes 4 de mayo, en las comunidades de San Diego y Chapopote Chico, en los municipio de Tantoyuca y Chalma, localizados en la zona norte del estado de Veracruz, se reportó la quema de unidades propiedad de una empresa refresquera.

Los vehículos fueron secuestrados para después ser incendiados bloqueando vialidades, así lo confirmó la Gobernadora de Veracruz, durante una conferencia.

"Lo acaban de reportar en la mesa de seguridad unas personas secuestraron unos camiones, los quemaron, ya está la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad atendiendo, parece ser que estas personas se movieron a Hidalgo, porque está ahí por Chalma, por ahí, pero se está atendiendo"

De acuerdo con la mandataria, hasta el momento, las personas involucradas no han revelado el motivo del incendio de unidades cerca de Chalma, al norte del estado.

"No sé con qué objetivo, pero está mal, está mal, si tienen un reclamo, si tienen alguna manifestación, no pueden hacer estas acciones, están infringiendo la ley, es un delito federal, el secuestro es cárcel, es cárcel, y también la extorsión es cárcel, que no sé si buscan algo"

Se informó que las personas que incendiaron los camiones, ya se trasladaron al estado de Hidalgo. Es por ello, que no se reportó la detención de los responsables.

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