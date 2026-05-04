Adulto Mayor Muere en Banca de Parque de la Zona Centro de Veracruz; Esto se Sabe

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró movilización de elementos de seguridad y de auxilio, cuando se recibió el reporte del presunto fallecimiento de un adulto mayor que se encontraba sentado en una banca en el parque ubicado en las calles 9 y 11 entre avenidas 15 y 15-A del fraccionamiento Guadalupe en la ciudad de Córdoba.

El lugar del deceso del hombre mayor, fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, así como personal de la Secretaría de Marina y Policía Ministerial. Ocurrió en la zona de las Altas Montañas en la región central de la entidad veracruzana.

Vecinos del lugar del hallazgo dieron a conocer que el adulto mayor acostumbraba salir a sentarse al parque pero presuntamente tuvo malestares de salud que le impidieron pedir ayuda, falleciendo en el área común ubicado en el fraccionamiento Guadalupe. Situación que generó la movilización de las diferentes corporaciones que se dieron cita para tomar conocimiento y realizar las acciones correspondientes.

La Fiscalía Regional de Justicia zona centro Córdoba realizó las diligencias correspondientes y dieron fe del deceso. Se procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF