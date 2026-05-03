Muere Motociclista al Derrapar en Ixtaczoquitlán, Veracruz; Presuntamente Era Policía

La madrugada de este domingo 3 de mayo, un presunto elemento activo de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la zona conocida como camino al Malacate en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos y automovilistas quienes mediante una llamada al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades luego de percatarse de un motociclista que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y que terminó derrapando, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica.

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Al lugar arribaron paramédicos, así como elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a resguardar y acordonar el área. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los cuerpos de auxilio, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de Jesus "N" de 21 años.

Personal de los servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), ubicado en la calle Sur 15 de la colonia Francisco Ferrer Guardia, en Orizaba.

Motociclistas lesionados en Córdoba

La mañana de este domingo una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada luego de verse involucrada en un choque contra un taxi sobre la avenida 3 y calle 13, en la ciudad de Córdoba. De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participó el taxi número económico CO-355.

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El accidente ocurrió cuando ambos vehículos circulaban por ese cruce, donde de manera preliminar se presume que uno de los conductores habría ignorado la luz roja del semáforo. Tras el impacto, el hombre y la mujer que viajaban en la motocicleta sufrieron lesiones, por lo que fue necesaria la atención de cuerpos de auxilio en el lugar.

Presuntamente se encontraban en estado de ebriedad, por lo que tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos y deslindaron responsabilidades.

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LLZH