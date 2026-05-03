Adulto Mayor Reportado Desaparecido Es Encontrado Muerto en el Río Coatzacoalcos

Este fin de semana, fue encontrado en el río Coatzacoalcos, un adulto mayor que había sido reportado como desaparecido por sus familiares, al sur del estado de Veracruz. Fue identificado como Ernesto Mérida Hernández, de 72 años el hombre localizado sin vida el viernes a la altura de la colonia Tierra Nueva.

Mantenía activa su ficha de desaparición desde el pasado 23 de abril, por lo que sus familiares ya lo buscaban desde hacía varios días. El hallazgo ocurrió cuando pescadores de la zona observaron el cuerpo flotando sobre el afluente y dieron aviso a las autoridades de emergencia.

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Recuperan cuerpo de adulto mayor ahogado

Elementos de la Secretaría de Marina, realizaron las labores de rescate y utilizaron una embarcación para recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta el muelle de Pilotos del Puerto. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense donde se confirmó la identidad de la víctima.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas de la muerte de Ernesto Mérida Hernández, de 72 años encontrado sin vida en el afluente en Coatzacoalcos.

Menor muere ahogado en cascadas de Atoyac

La tarde del pasado viernes se reportó el fallecimiento de una menor de edad, quien, de acuerdo con las primeras versiones brindadas, se encontraba al interior de las cascadas del río Atoyac. Esto originó una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de emergencias.

De acuerdo con datos, todo se dio cuando la menor presentó dificultades dentro del agua, sin que pudiera ser auxiliada por las personas del lugar de manera inmediata.

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