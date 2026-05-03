Menor Muere en Incendio de Vivienda en Veracruz; Autoridades Investigan las Causas del Fuego

Se registró el incendio de una vivienda durante la madrugada de este domingo, el cual dejó como saldo una menor sin vida que se encontraba al interior del siniestro, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Los hechos se dieron en una vivienda ubicada en Bosques de Tarimoya, hasta donde llegaron elementos de bomberos y de Protección Civil Municipal, quienes acudieron de inmediato a atender la emergencia, tras recibir el reporte en la estación del fraccionamiento Nuevo Veracruz.

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De acuerdo con los cuerpos de emergencias, al arribar al domicilio se percataron de que el incendio se registró en la planta baja de la casa habitación. El fuego logró ser sofocado; sin embargo, en su interior se encontró a un menor de 14 años de edad, la cual perdió la vida, mientras que un menor más y un joven de 21 años, lograron salir ilesos.

Las autoridades correspondientes ya realizan las investigaciones para determinar las causas del incendio, mientras tanto, las menores que sobrevivieron ya son atendidas mediante el protocolo de atención integral.

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Menor muere ahogado en cascadas de Atoyac en la zona montañosa del estado de Veracruz

El pasado viernes primero de mayo, se registró una intensa movilización por parte de autoridades y cuerpos de emergencias, luego de que se reportara el fallecimiento de una menor en las cascadas localizadas en el municipio de Atoyac, Veracruz.

De acuerdo con la información, la menor de identidad resguardada se encontraba al interior de las cascadas del río Atoyac, cuando perdió la vida. Según datos, presentó dificultades dentro del agua, sin que pudiera ser auxiliada por las personas del lugar de manera inmediata.



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