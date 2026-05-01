Taxista es Asesinado a Disparos en Texistepec, Veracruz; Autoridades Investigan

En Texistepec, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, se registró un hecho de violencia perpetrado en contra de un operador de transporte público en su modalidad de taxi la mañana de este viernes primero de mayo, lo que ocasionó la movilización de elementos de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron contra el conductor de un taxi marcado con el número económico 33, quien fue atacado a disparos durante la mañana de este viernes en la localidad de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Texistepec.

El ataque se llevó a cabo por personas desconocidas, quienes, al consumar el hecho violento, rápidamente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Tras registrarse estos actos, cuerpos de seguridad arribaron al sitio y realizaron el acordonamiento correspondiente de la zona.

Posteriormente, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Se dio a conocer que la víctima respondía al nombre de Manuel "N" y se habría desempeñado también como elemento de la policía municipal de Hidalgotitlán. Derivado de estos hechos, en la región se mantiene un fuerte operativo policiaco.

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