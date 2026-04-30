María de la Luz "N" es Reaprehendida por Presunto Homicidio de Policía Ministerial en Veracruz

En Minatitlán, municipio localizado en la zona sur de Veracruz, se dio a conocer que, tras una orden de reaprehensión, se llevó a cabo la detención de una mujer, quien, según lo informado, se desempeña como comerciante en la zona.

La mujer en cuestión fue identificada como María de la Luz "N", y de acuerdo con la información recabada, la hoy detenida es señalada como presunta responsable del delito de homicidio doloso calificado.

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Los hechos por los que la presunta es señalada, de acuerdo con los reportes, ocurrieron en agravio del primer comandante de la Policía Ministerial de Cosamaloapan, Veracruz, Frank "N", y se registraron en el año 2018.

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María de la Luz "N" ya contaba con arraigo domiciliario

La mujer fue detenida cuando salía de su vivienda, la cual se encuentra ubicada en la colonia Insurgentes Norte, entre las calles Independencia y Lázaro Cárdenas. Se dio a conocer que María de la Luz "N" será trasladada al penal de Zamora, localizado en la zona de Los Tuxtlas, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con lo informado, la hoy detenida contaba con arraigo domiciliario; sin embargo, al entrar en la etapa de ejecución de sentencia, presuntamente se sustrajo de la acción de la justicia desde el año 2024, según consta en la carpeta de investigación.

El proceso legal de María de la Luz "N" corresponde al delito de homicidio en agravio del policía ministerial Frank "N", quien, según lo informado, fue asesinado a disparos la noche del pasado viernes 29 de junio de 2018.

El hecho ocurrió en el municipio de Santiago Tuxtla, al sur del estado de Veracruz, en la habitación 203 de un hotel de dicho municipio. Serán las autoridades quienes determinen el estado legal de María de la Luz "N".

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