Comerciante es Asesinado a Disparos Cerca de Mercado de Papantla, Veracruz

Durante el transcurso de este miércoles 29 de abril, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas y elementos del cuerpo de paramédicos debido a un hecho de violencia registrado en Papantla, municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, se registró el asesinato a balazos de un comerciante durante la mañana de este miércoles en pleno centro de la ciudad, a unos metros del mercado municipal Benito Juárez en el municipio de Papantla, hecho que desató un intenso operativo policiaco.

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Los hechos anteriormente descritos se registraron en la calle 16 de septiembre, donde, según testigos, hombres armados habrían interceptado a la víctima y, posteriormente, abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

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Se desconoce la identidad y el paradero de los agresores

Se dio a conocer que la víctima de este ataque armado fue identificada como Jaime "N", el cual se informó que es propietario de una carnicería. Debido al ataque, el hombre terminó con heridas, por lo que fue auxiliado y se gestionó su traslado a un centro hospitalario.

Sin embargo, se informó que la víctima perdió la vida poco después debido a las heridas que el ataque armado le ocasionaron. Tras registrarse la agresión, elementos de distintas corporaciones policiacas se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona.

Asimismo, fue implementado un operativo de búsqueda en el lugar y, de acuerdo con los primeros reportes, los responsables se habrían dado a la fuga a bordo de una motocicleta y, hasta el momento, se desconoce el paradero de los presuntos agresores.

Minutos más tarde, al sitio arribó personal de servicios periciales y agentes ministeriales, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes en el sitio. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

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