Se Desata Movilización Policíaca por Joven Anexado en Coatzacoalcos, Veracruz; Esto se Sabe

En Coatzacoalcos, una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Manuel Ávila Camacho, la mañana de este miércoles 29 de abril, luego de que se reportó al 911 un presunto asalto, que resultó ser una persona que sería anexada a un centro de adicciones.

Fue sobre la calle Román Marín y Prolongación de Zaragoza, que la patrulla PA- 514 de la policía municipal interceptó una camioneta, así como a un automóvil con placas YGT 832 A, vehículos que fueron denunciados a la línea de emergencia.

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De las dos unidades descendieron ocho hombres, quienes se sorprendieron por la retención de los elementos, estos últimos les pidieron identificarse, así como informarles a qué se dedicaban. Los sujetos, dieron a conocer que anexarían a un sujeto a un centro de atención de adicciones; sin embargo, ya para ese momento habían llegado elementos ministeriales y de la policía estatal quienes rodearon la zona.

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Buscan a Fernando, hombre presuntamente privado de la libertad en Minatitlán

Esta semana, se emitió la ficha de búsqueda a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Veracruz, para localizar a Fernando Jiménez Méndez, quien presuntamente privado de su libertad por sujetos no identificados, el pasado miércoles 22 de abril, en el estacionamiento de un hospital en Minatitlán, Veracruz.

El hombre se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 22 de abril del 2026, en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz. De acuerdo a la ficha, se trata de un hombre, de 37 años, de nacionalidad mexicana, quien mide 1.86 metros, y tiene ojos color café oscuro, piel morena clara y cabello corto, lacio y negro. Como referencia tiene tatuajes en brazos y en la pierna derecha

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