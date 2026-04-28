Camión de Carga se Queda sin Frenos, Deja Dos Lesionados y Caos Vial en Xalapa, Veracruz

El conductor de una unidad de carga pesada presuntamente ocasionó un accidente múltiple la tarde de este martes 28 de abril en una de las principales avenidas de la ciudad de Xalapa, lo que ocasionó un intenso caos vial en la zona.

Los hechos anteriormente se registraron sobre la avenida 20 de Noviembre en esquina con Lázaro Cárdenas a la altura del distribuidor Araucarias en la ciudad de Xalapa durante la tarde de este miércoles.

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de un camión de carga presuntamente se habría quedado sin frenos, por lo que terminó chocando contra dos vehículos particulares que circulaban por la zona; finalmente, chocó contra el muro de contención y terminó frenando contra otro vehículo particular.

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Se desconoce la identidad del conductor de la unidad de carga

Derivado de este percance, en el sitio tuvo que ser necesaria la presencia de una ambulancia, ya que fue reportado un saldo de dos personas que terminaron con lesiones. Las personas fueron atendidas por paramédicos; sin embargo, un adulto mayor tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario de la zona, al igual que el conductor de la unidad de carga.

La vialidad tuvo que ser cerrada durante varias horas sobre la avenida 20 de Noviembre. Presuntamente, el conductor de la unidad de carga, originario de Tlaxcala, circulaba bajo los influjos del alcohol.

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En la zona en la que se registró este percance vial, se presentó una pesada carga de vehículos debido a la importancia de la vía de comunicación en la que la unidad de carga pesada colisionó contra otros automóviles que circulaban en el lugar.

Hasta el momento, la identidad de la víctima y de las personas lesionadas se desconoce; las causas del percance no han sido confirmadas por las autoridades correspondientes. Tampoco se ha dado a conocer el estado de salud de las personas hospitalizadas.

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