Ciclista Fallece en Río Blanco Tras Caída de Dos Metros; Esto se Sabe

Un hombre que circulaba en bicicleta en la esquina la calle Venustiano Carranza y Primero de Mayo de la colonia Cuauhtémoc de Río Blanco, perdió la vida tras caer de una altura mayor a dos metros. Ocurrió durante la noche del pasado lunes 27 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a un costado de la avenida Ferrocarril en el municipio de Río Blanco en la zona centro de la entidad veracruzana, lugar donde vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia tras encontrar al hombre inconsciente, tendido sobre la banqueta al fondo de un desnivel, justo afuera de una casa.

Según datos recabado en el lugar de este incidente ocurrido en la zona centro de la entidad, donde un ciclista circulaba durante la noche cuando repentinamente perdió el control y cayó a un desnivel de más de dos metros, impactándose fuertemente contra el suelo, lo que le provocó las lesiones que presuntamente le habrían causado la muerte de forma inmediata en el punto del suceso.

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Paramédicos intentaron salvar la vida del ciclista tras la caída

Al sitio del accidente acudieron equipos de emergencias y auxilio para brindar la atención paramédicos de Protección Civil, quienes intentaron reanimarlo; sin embargo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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Vestía pantalón de mezclilla, playera gris de manga corta y tenis tipo bota. Personal de la Fiscalía Regional de Justicia se hicieron presentes en el lugar del accidente para tomar conocimiento del deceso y ordenar el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley. Se informó que el hombre que perdió la vida hasta el momento continúa en calidad de desconocido.

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