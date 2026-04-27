Hombre Es Hallado sin Vida Recargado Sobre Tumba en Cementerio de Veracruz

La tarde de este lunes 27 de enero fue reportado el hallazgo de una persona sin vida en las inmediaciones de un panteón de Veracruz, hecho por el cual cuerpos de emergencias y autoridades arribaron al sitio de los hechos.

Fue durante el transcurso de este lunes que, por causas que hasta el momento se desconocen, un hombre fue encontrado recargado con la cabeza sobre una de las tumbas del cementerio conocido como Panteón Jardín, en la ciudad de Veracruz.

Personas que acudieron al sitio a visitar los restos de un familiar se encontraron con la cruda escena en uno de los pasillos del cementerio, por lo que rápidamente dieron aviso a los cuerpos de emergencias y autoridades.

Al sitio arribaron los elementos de auxilio para verificar el estado del hombre; sin embargo, solo se confirmó el deceso de la persona que fue encontrada en el lugar. Debido a este suceso, la zona donde fue hallado tuvo que ser acordonada para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

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Como se indicó anteriormente, las causas por las que el sujeto fue hallado sin vida al interior del cementerio aún se desconocen, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de realizar las indagatorias correspondientes para determinar las posibles causas de deceso.

Asimismo, hasta el momento se desconocen más detalles acerca de este hecho, por lo que la identidad de la persona aún se desconoce y se espera que en las próximas horas familiares realicen el reconocimiento del cuerpo.

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Mujer muere al interior de una iglesia de Veracruz

En Ciudad Mendoza, en la zona de las Altas Montañas de Veracruz, una mujer perdió la vida durante la tarde del pasado sábado 25 de abril. Ocurrió en el atrio de la Parroquia de Santa Rosa de Lima en Ciudad Mendoza luego de sufrir un aparente infarto fulminante al término de una misa.

La mujer de edad avanzada, de un momento a otro, se desvaneció ante la mirada de los asistentes en las inmediaciones del templo. Señaló que comenzó a sentirse mal cuando salía del recinto religioso, por lo que intentó resguardarse en la sombra.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron brindarle ayuda mientras otros solicitaron el apoyo al número de emergencias 911. Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio e iniciaron maniobras de reanimación, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

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