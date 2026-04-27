Aviso por Ola de Calor en Veracruz: Pronóstico por Altas Temperturas Última Semana de Abril 2026

La tarde de este lunes 27 de abril, las autoridades de Veracruz emitieron un aviso especial por una posible ola de calor, prevista para los próximos días, donde se espera un aumento considerable de la temperatura.

De acuerdo con lo informado, se espera que del lunes 27 de abril al viernes primero de mayo se espere un ambiente caluroso a muy caluroso, así como una baja probabilidad de lluvias y una temperatura mínima de 23 a 27 °C y una temperatura máxima de 34 a 38°C.

Video: Emiten Aviso Especial por Altas Temperaturas en Xalapa, Veracruz

Asimismo, se emitió un pronóstico extendido para el sábado dos y domingo tres de mayo en el que se prevé un probable ingreso de frente frío que provocará un aumento de potencial de lluvias y tormentas, así como viento del norte con rachas fuertes.

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Servicio Meteorológico Nacional emite pronóstico extendido a 96 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico en el cual se dan a conocer las temperaturas y condiciones climatológicas que prevalecerán en la entidad veracruzana durante los próximos días.

Según la información emitida por el SMN, durante el transcurso de la semana prevalecerán las condiciones para que se mantenga la onda de calor en gran parte del territorio nacional, con ambiente que va desde caluroso a extremadamente caluroso, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Pronóstico martes 28 de abril

Viento: Desde 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Desde 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Temperaturas: Máximas que van desde 40 °C a 45 °C.

Pronóstico miércoles 29 de abril

Viento: Desde 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Desde 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Temperaturas: Máximas que van desde 40 °C a 45 °C.

Pronóstico jueves 30 de abril

Viento: Desde 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Desde 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Temperaturas: Máximas que van desde 40 °C a 45 °C.

Pronóstico viernes 1 de mayo

Lluvias: Aisladas que van desde los 0.1 a los 5 milímetros.

Aisladas que van desde los 0.1 a los 5 milímetros. Viento de componente sur: Desde 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h.

Desde 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h. Temperaturas: Máximas mayores a 45 °C.

Las autoridades emitieron recomendaciones, las cuales son evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y colores claros; asimismo, se exhorta a prestar especial atención a la población vulnerable y evitar acciones que puedan provocar incendios.

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