Se Registra Granizada en Coscomatepec y en Sectores de Xalapa, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 24 de abril se registró una granizada, la cual sorprendió a las comunidades tanto de la sierra de Coscomatepec como de Alpatláhuac, algunas zonas de Calcahualco e incluso a las orillas de la cabecera municipal.

De acuerdo con los reportes emitidos por los ciudadanos, el granizo alcanzó tamaños considerables, el cual terminó cubriendo calles, patios y áreas de cultivo en distintos puntos de la región montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada, esta no es la primera vez que en la zona se presentan granizadas, ya que en los últimos años ha sido común que ocurran después de que en la zona montañosa del estado de Veracruz se registran altas temperaturas.

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También se reportó caída de granizo en Xalapa, Veracruz

Tras reportarse la caída de granizo en varias comunidades serranas, la tarde de este viernes también se registraron lluvias en algunas zonas de la ciudad de Xalapa. Estas lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica e incluso se dio a conocer que hubo caída de granizo en sectores puntuales de la capital del estado de Veracruz.

La granizada más reciente en Veracruz se registró en la zona sur del estado

Durante la madrugada del pasado miércoles primero de abril, se registró una intensa lluvia y hasta granizo en Villa Cuichapa, perteneciente al municipio de Moloacán, localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

Seis viviendas inundadas de las colonias Frutos de la Revolución, Marina Nacional, Centro, María de la Piedad y Benito Juárez Norte, entre otras, fue el saldo preliminar de afectaciones en Coatzacoalcos tras la lluvia acompañada de tormenta eléctrica.

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También, se reportaron daños en una de las estructuras del puente Coatzacoalcos Uno y por lo menos nueve vehículos quedaron bajo el agua, por lo que sus conductores fueron auxiliados por elementos de Protección Civil y Bomberos de la ciudad.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, pero Alejandra Barrios, una de las afectadas por las inundaciones, narró que de los años que lleva viviendo en la zona ya se habían inundado; sin embargo, se dijo asombrada por las corrientes de agua que fluían.

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