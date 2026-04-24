Un Muerto y un Herido Deja Ataque Armado Registrado en Acayucan, Veracruz

La tarde de este viernes 24 de abril se registró una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio debido a que se informó acerca de un hecho violento en el municipio de Acayucan, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Derivado de estos hechos, se reportó un saldo de una persona del sexo masculino sin vida y otra persona que resultó herida. Los hechos anteriormente descritos se registraron en las inmediaciones del barrio Cruz Verde, en las calles Guillermo Prieto con esquina de la Peña, en la cancha deportiva de básquetbol.

Como resultado de este acto violento, en el lugar se registró una intensa movilización por parte de elementos de seguridad pública, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona debido a que se registró el deceso de una persona.

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Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida en el lugar del ataque; mientras tanto, la persona que resultó lesionada fue auxiliada por personal médico, quienes se encargaron de gestionar su traslado a un hospital para brindarle la atención correspondiente.

Asimismo, se informó que se registró la detención de una persona del sexo femenino, por lo que posteriormente fue trasladada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tras registrarse estos hechos de violencia en el municipio de Acayucan, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, la tarde de este viernes 24 de abril.

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Ataque armado deja a tres personas lesionadas, entre ellas a una menor de edad y una mujer.

Debido al reporte en el que se informaba de personas lesionadas tras un hecho de violencia en el municipio de Tecolutla, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas, así como elementos del cuerpo de paramédicos la tarde de este viernes 24 de abril.

Los hechos descritos se registraron en la comunidad de Montero Gordo, perteneciente al municipio de Tecolutla, localizado en la zona norte del estado de Veracruz. El saldo reportado tras estos hechos fue de al menos tres personas que resultaron heridas, entre ellas una mujer y una menor de edad.

Según lo informado, las víctimas fueron impactadas por las balas cuando sujetos armados se encontraban persiguiendo a un hombre que intentó refugiarse en una palapa de la zona; sin embargo, fue alcanzado por los agresores y atacado a balazos en el lugar.

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