Dan 70 Años de Prisión a 13 Hombres Responsables de Multihomicidio al Sur del Estado de Veracruz

La Fiscalía regional de Coatzacoalcos, obtuvo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión, emitida por la autoridad judicial en contra de Esteban, Rodolfo, José Rodolfo, Mario, Bonifacio, Juan, Fredy, José, Juan, Alfonso, Juan Alfredo, Hugo y José "N", como responsables del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de 12 víctimas cuya identidad se encuentra legalmente resguardada.

De acuerdo con lo acreditado en juicio, los hechos ocurrieron el 17 de enero del 2021 cuando los sentenciados, integrantes de un grupo armado, interceptaron a las víctimas en distintos puntos del sur de Veracruz, privando de la libertad inicialmente a una de ellas en Minatitlán y posteriormente al resto del grupo, sobre la carretera Misantla -Tonconada.

Video: Cateo Termina en Aseguramiento de 11 Mil Litros de Gas LP en Tuxpan Veracruz Hay un Detenido

Asimismo, ejercieron violencia física en su contra para trasladarlas a otro sitio. Finalmente, en la carretera El Amate – La Tabasqueña de Las Choapas, las víctimas fueron privadas de la vida mediante el uso de armas de fuego por parte de los ahora sentenciados.



Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como el pago por concepto de reparación del daño, dentro del juicio oral 18/ 2025.

Sentencian a pederasta en Coatzacoalcos

La Fiscalía de Veracruz, logró sentencia condenatoria de 67 años de prisión contra Antonio “N”, como responsable de los delitos de pederastia agravada y abuso sexual de menores de edad agravada, en la colonia Francisco Villa, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos.

Noticia relacionada: Detienen al Presunto Operador Principal de una Banda Criminal que Opera en Puebla y Veracruz

Los hechos se registraron el pasado 11 de abril del año 2017, el 5 de junio del 2019 y en febrero del 2021, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Francisco Villa, lugar en donde Antonio “N” realizó actos de carácter sexual en contra de la víctima.

Además de imponer la pena privativa de la libertad, se suspendieron sus derechos civiles y políticos, además que se estableció un Iago por concepto de la reparación del daño.

Historias recomendadas: