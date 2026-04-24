Localizan a Hombre sin Vida Dentro de su Domicilio en Veracruz; Fue Hallado por sus Familiares

La noche del pasado jueves 23 de abril, se informó que familiares de un hombre identificado como Gerardo “N” de 50 años de edad, lo hallaron sin vida al interior de su domicilio en la calle Abasolo del municipio de Nogales, por el estado de descomposición en el que fue localizado el cuerpo. Se presume que podría haber fallecido desde el martes pasado.

Video Hombre es Hallado sin Vida al Interior de su Vivienda en Nogales, Veracruz | N+

Al lugar, acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento del hallazgo y acordonar la zona y dar parte a la Fiscalía del Distrito XV con sede en Orizaba, quienes iniciaron el trabajo de campo para levantar indicios sobre estos hechos.

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Hasta el momento las autoridades no han sido esclarecido las causas de este deceso, tras las diligencias correspondientes, se procedió al levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que realicen la necropsia de rigor.

Hallan Mujer Muerta en Parque Infantil en el sur de Veracruz

En Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, durante las primeras horas del pasado jueves 23 de abril, se informó acerca del hallazgo de un cuerpo presuntamente de una mujer en una banca de un parque infantil ubicado en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, al poniente de la ciudad. El reporte de hechos señaló que ocurrió en el parque Jaguares, ubicado en el bulevar del mismo nombre, entre Niño Jaguar, Quetzalcóatl y Cacao.

Según la información recabada la mujer fue hallada en una de las bancas de dicho parque, situación que fue reportada a las autoridades, quienes se trasladaron al lugar para tomar conocimiento del suceso. Hasta el momento se desconocen las causas reales que dieron origen al deceso de la mujer. Testigos refirieron que el cuerpo fue levantado alrededor de las 3 de la madrugada de este día.

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