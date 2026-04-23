Pareja Resulta Lesionada en Accidente de Motocicleta en Veracruz; Fueron Impactados por un Auto

Durante la noche de este jueves 23 de abril, se registró la movilización de cuerpos de auxilio hasta las inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón debido al reporte en el que una pareja resultó lesionada por un percance vial.

De acuerdo con datos recabados en el lugar, la joven identificada como Nahomi "N" y su pareja, de nombre Kevin "N", terminaron con varias lesiones en el cuerpo luego de ser impactados por un vehículo compacto de color rojo en la esquina de la avenida 16 de Septiembre.

El reporte inicial indica que la pareja circulaba sobre la calle Alacio Pérez de la colonia Ricardo Flores Magón y, al llegar a la esquina de la avenida anteriormente mencionada, intentaron cruzar; sin embargo, presuntamente no respetaron la preferencia vial y fueron embestidos por el auto compacto.

Nahomi "N" manifestó que tenía fuertes dolores en varias partes del cuerpo, mientras que Kevin "N" presentaba una herida considerable en la cabeza. Asimismo, se reportaron fuertes daños materiales tras este percance registrado en la avenida 16 de Septiembre y la esquina de Alacio Pérez de la colonia Ricardo Flores Magón de la ciudad de Veracruz

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