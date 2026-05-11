Motociclista Arrolla a Hombre en Situación de Calle en Coatzacoalcos; Ambos Resultaron Heridos

En Coatzacoalcos, una persona en condición de calle resultó lesionado tras ser atropellado por un motociclista quien también resultó herido en el accidente que se registró la noche del domingo 10 de mayo, en la zona comercial de Las Palmas.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Universidad Veracruzana, casi esquina con Las Palmas de la colonia Paraíso. La motocicleta era manejada por un repartidor de comida rápida. De acuerdo al conductor, una hombre se le atravesó y no pudo esquivarlo, resultando ambos lesionados.

Al lugar del accidente, llegó el grupo Alfa & Omega, quienes estabilizaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital. Mientras tanto, elementos de Tránsito del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

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Choque en la colonia San José de Córdoba

Un choque entre un automóvil particular y una camioneta tipo Van se registró la mañana de este sábado en el cruce de avenida 9 Bis y calle 22, en el fraccionamiento San José, en Córdoba, dejando únicamente daños materiales y afectaciones viales.

La falta de precaución para manejar pudo ser la causa del accidente; al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades y normalizar el tránsito.

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Taxista en estado inconveniente choca

Durante la noche del pasado sábado en Xalapa un taxista que manejaba en estado inconveniente chocó contra una cámara de C4 que se localiza instaladas sobre la avenida Maestros Veracruzanos. Hasta el punto fue necesaria la atención de paramédicos quienes atendieron al operador, personal de la Policía Estatal y Tránsito del Estado tomaron conocimiento del percance.

Tras el impacto se cayó la cámara del C4 y el conductor fue trasladado a un hospital en la ambulancia.

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