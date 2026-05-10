Hombre Muere Al Ser Embestido por Camioneta Afuera de un Bar de Fortín; Hay Dos Lesionados
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Un hombre murió y dos personas resultaron lesionadas tras ser atropelladas por el conductor de una camioneta tras una presunta riña en un bar del municipio de Fortín.
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Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades se registró luego de que fuera reportado un percance vial que dejó como saldo una persona sin vida y a dos más heridas afuera de un bar de Fortín.
De acuerdo con lo informado, la víctima habría sido una persona del sexo masculino; así mismo, se reportó que dos personas resultaron lesionadas luego de ser víctimas de un atropellamiento ocurrido la madrugada del domingo afuera de un bar localizado en la colonia Santa Leticia, en el municipio de Fortín.
Presuntamente, el incidente se habría originado luego de que se registrara una riña entre los asistentes del bar, tras la cual un sujeto, a bordo de una camioneta, embistió a varias personas que se encontraban en el lugar.
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Se desconoce la identidad del hombre atropellado en Fortín; sin embargo, era conocido como “El Barbas”
La víctima mortal, quien según lo informado era conocida como “El Barbas”, falleció debido a las múltiples lesiones ocasionadas y dos personas más resultaron lesionadas tras ser atropelladas por la persona que conducía la camioneta.
Según la información recabada, testigos refieren que el hombre que perdió la vida tras estos hechos habría recibido varias puñaladas instantes antes de ser embestido por el vehículo, por lo que ya se encontraba malherido al momento de ser atropellado por la camioneta.
Hasta este momento, se desconoce la identidad de la persona que perdió la vida y solamente fue dado a conocer el apodo con el que testigos se referían a él. Serán las autoridades de la zona quienes se encarguen de investigar lo sucedido.
Hasta el momento no se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos en los que un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas luego de ser embestidas por el conductor de una camioneta en el municipio de Fortín.
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