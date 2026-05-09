Pronóstico de Lluvia en Veracruz: Clima del 9 al 12 de Mayo por Frente Frío 49 y Evento de Norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por medio de su pronóstico, dio a conocer cuáles serán las temperaturas que se registrarán durante los próximos días en la entidad veracruzana, mencionando que continuará la onda de calor en 23 estados de la República Mexicana.

Además, se informó que se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro y sureste del país. Según la información emitida por el SMN, se espera el ingreso del frente número 49.

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Este fenómeno meteorológico se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste del país y continuará interaccionando con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión que se extenderá, pronosticándose lluvias muy fuertes en Veracruz, así como rachas muy fuertes de viento.

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¿Cuáles serán las condiciones que prevalecerán en la entidad veracruzana los próximos días?

En el informe del pronóstico meteorológico extendido a 96 horas se dieron a conocer cuáles serán las condiciones climatológicas que prevalecerán durante los próximos días en la entidad veracruzana, puntualizando en lluvias, rachas de viento, temperaturas y oleajes.

Pronóstico con período de validez de las 08:00 horas del sábado 09 a las 08:00 horas del domingo 10 de mayo de 2026

Lluvias puntuales fuertes: Intervalos de chubascos de 25 a 50 milímetros

Intervalos de chubascos de 25 a 50 milímetros Viento: De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras de componente sur

De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras de componente sur Temperaturas: Con máximas de entre 40 y 45 °C

Domingo 10 de mayo

Lluvias fuertes: Con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros

Con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros Viento: De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h Temperaturas: Con máximas de entre 40 y 45 °C

Lunes 11 de mayo:

Lluvias intensas: Con puntuales torrenciales que van desde los 150 a 250 milímetros

Con puntuales torrenciales que van desde los 150 a 250 milímetros Viento: De 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras de componente norte

De 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras de componente norte Temperaturas: Con máximas de entre 35 y 40 °C

Martes 12 de mayo:

Lluvias fuertes: Con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros

Con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros Viento: De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y posibles tolvaneras de componente norte

De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y posibles tolvaneras de componente norte Oleaje: Desde 1.0 a 2.0 metros de altura

Desde 1.0 a 2.0 metros de altura Temperaturas: Con máximas de entre 35 y 40 °C

Las autoridades exhortaron a la población a tomar las debidas precauciones, ya que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y originar incremento de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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