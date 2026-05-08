Hombre Muere al Caer de un Árbol en Río Blanco, Veracruz; Subió a Cortar Fruta

La tarde de este viernes ocho de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil (PC) debido a que fue reportado que una persona habría resultado lesionada tras caer de una altura considerable en el municipio de Río Blanco.

De acuerdo con la información recabada, se trata de una persona del sexo masculino, la cual, según versiones, fue identificada como Sergio "N", de 64 años, y perdiera la vida tras sufrir una aparatosa caída de aproximadamente 10 metros de altura.

El sujeto presuntamente se encontraba en un árbol al que minutos antes trepó, perdió la estabilidad y, posteriormente, cayó desde lo alto. Los hechos ocurrieron sobre el gasoducto, en la unidad habitacional Paseos de Tenango, en el municipio de Río Blanco.

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Según lo narrado por testigos, el hombre habría subido al árbol para cortar un fruto y, de manera accidental, perdió el equilibrio y cayó al vacío, lo que le ocasionó una lesión en la cabeza tras golpearse con una piedra, terminando con una herida fatal.

Al percatarse de los hechos, testigos realizaron el reporte correspondiente a los cuerpos de auxilio llamando al número de emergencias 911. Minutos después, arribaron paramédicos para intentar brindar atención médica al hombre lesionado.

Sin embargo, fueron los paramédicos quienes confirmaron el deceso al informar que ya no contaba con signos vitales. Derivado de este incidente, la fiscalía tomó conocimiento de los hechos y dio fe de la muerte del hombre que cayó del árbol.

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Hombre muere ahogado en playa de Boca del Río, Veracruz

En una playa del municipio de Boca del Río, Veracruz, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio luego de que fuera reportado un accidente en el cual una persona se encontraba inconsciente la tarde-noche del pasado lunes cuatro de mayo.

Según lo informado, un bañista, quien hasta el momento continúa como no identificado, perdió la vida al ahogarse frente a la playa de Mocambo en el municipio de Boca del Río, Veracruz, luego de introducirse al mar y ser arrastrado por la corriente.

Autoridades y cuerpos de emergencias arribaron al sitio tras realizarse el llamado mediante el número de emergencia 911 para intentar reanimar a la persona; sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento al informar que no contaba con signos vitales.

Derivado de estos hechos, la zona donde rescataron el cuerpo del bañista fue acordonada por las autoridades mientras se hacía el levantamiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

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