Muere Guardia de Seguridad Privada en Gasolinera de Paso del Macho, Veracruz

Un guardia de seguridad privada fue localizado sin vida la mañana de este viernes 8 de mayo, en una gasolinera ubicada sobre el libramiento de acceso a Paso del Macho.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada el trabajador comentó a empleados del establecimiento que se sentía cansado, por lo que decidió sentarse en una zona del lugar para descansar unos momentos. Horas más tarde, al realizarse el cambio de turno, su relevo intentó despertarlo, pero al no obtener respuesta solicitaron la presencia de un médico, quien confirmó que ya no contaba con signos vitales.

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El hombre, de aproximadamente 50 años de edad, pertenecía a una empresa externa de seguridad y tenía poco tiempo de haber sido asignado a ese punto. Personal administrativo dio aviso a las autoridades correspondientes y la Fiscalía Regional de justicia tomó conocimiento para las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Muere hombre en la vía pública en Córdoba

A causa de un presunto infarto fulminante, fue como perdió la vida un hombre de identidad desconocida cuando se encontraba al respaldo del parque de Solidaridad de la colonia San Pedro de Córdoba, Veracruz.

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De acuerdo a vecinos, se le veía últimamente deambulando en presunto estado etílico con un grupo de hombres en situación de calle. Al sitio acudieron paramédicos de grupo Samuv que confirmaron que ya no contaba con signos vitales, descartando haya sido por golpe de calor como trascendió en redes sociales.

Se dio parte a la fiscalía regional de justicia zona centro Córdoba para que dieran fe del deceso y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense. Hasta el momento el hombre permanece en calidad de desconocido.

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