¿Qué Sucedió en la Autopista Orizaba-Puebla?; Cientos de Automovilistas Quedaron Varados

El informe de hechos reporta que se registró una volcadura de un transporte de carga durante la noche del jueves 7 de mayo, ocurrió el carril que va con dirección hacia la ciudad y puerto de Veracruz, en la zona de la primera rampa de emergencia, donde un tractocamión tipo full que remolcaba una plana cargada con cemento perdió el control y terminó volteado.

Durante la madrugada de este viernes 8 de mayo se restableció la circulación en la autopista Puebla - Orizaba, luego de un accidente que ocurrió en el kilómetro 234 a la altura de Maltrata.

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Tras el percance, la carga quedó esparcida, complicando aún más las labores de atención y limpieza en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor resultó con golpes menores y fue trasladado al hospital regional de Río Blanco para su valoración, mientras que la circulación vehicular se vio completamente cerrada debido a los trabajos para retirar la unidad.

Diversas grúas y personal especializado fue requerido para remover la unidad

Se dio a conocer que en el lugar del accidente se hicieron presentes diversas elementos de diferentes dependencias quienes laboraron de forma coordinada, además de cuerpos de auxilio, personal especializado y grúas de gran capacidad que fueron requeridas para poder liberar la carpeta de rodamiento y remover tanto el tractocamión siniestrado como el material de la carga que quedó esparcida sobre la vía de comunicación derramado.

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Este percance vehicular provocó que cientos de automovilistas quedaran varados en este tramo carretero, generando un severo congestionamiento vehicular con dirección al puerto de Veracruz. Se dio a conocer que alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes se abrió la vialidad al tráfico vehicular y poco a poco se reanudó totalmente la circulación. El exhorto es a manejar con mucha precaución en este tramo carretero.

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