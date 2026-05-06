Tráiler Cargado con Cemento Vuelca en Carretera de Coatzacoalcos, Veracruz; Hubo Actos de Rapiña
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Un tráiler cargado con cemento volcó mientras circulaba sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. Se informó que hubo personas que rapiñaron la carga.
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En la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, localizada en la zona sur del estado de Veracruz, se registró la volcadura de un tráiler la mañana de este miércoles seis de mayo, el cual, según lo informado, iba cargado con cemento.
El accidente se registró a la altura de la barda perimetral del complejo Cangrejera y, después de registrarse el percance, al lugar comenzaron a llegar ciudadanos, quienes se llevaron parte de la carga de la unidad pesada, registrándose actos de rapiña en la zona.
Elementos de seguridad y emergencia acudieron al sitio para atender la situación y realizar las labores correspondientes tras la volcadura de dicho tráiler en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, localizada en la zona sur del estado de Veracruz.
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Pipa cargada con ácido vuelca sobre puente de Coatzacoalcos, Veracruz
Una pipa que circulaba sobre el Puente Caracol, ubicado a la salida de la ciudad de Coatzacoalcos, localizado al sur del estado de Veracruz, volcó durante las primeras horas de este miércoles 29 de abril, situación que generó la movilización de elementos de emergencias y auxilio.
De acuerdo con la información recabada, se trató de una unidad de carga tipo tanque, la cual transportaba ácido acético. El tractocamión, el cual fue identificado con las placas de circulación 56-AG-1C del Servicio de Transporte Público Federal de carga.
El accidente ocurrió cuando la unidad transitaba con dirección a la zona industrial, pero al llegar a una curva, por posible exceso de velocidad, le ganó el peso y terminó volcado en su costado fuera de la carpeta de rodamiento sobre el acotamiento de la vía de comunicación antes mencionada.
Según el reporte, no se ha informado de personas lesionadas derivadas de esta volcadura, solo los daños materiales que presentó la unidad de carga pesada y la afectación a la vía de comunicación generada por los equipos de auxilio y rescate durante las maniobras para recuperar el tractocamión.
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