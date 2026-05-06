Motociclistas Chocan de Frente Contra Camioneta en Carretera de Veracruz; Fueron Hospitalizados

La noche del pasado martes 06 de mayo se registró un aparatoso choque que reportó como saldo dos personas lesionadas. Los hechos ocurrieron sobre la Carretera Federal Córdoba-Veracruz a la altura de la desviación a Potrero en la zona centro de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta habrían terminado impactados contra la parte frontal de una camioneta de color blanca, provocando que salieran proyectados contra el asfalto, quedando tendidos y lesionados en la vía de comunicación donde ocurrieron los hechos.

Video Fuerte Choque en la Carretera Federal Córdoba-Veracruz; Hay Dos Lesionados | N+

Tras el reporte del suceso paramédicos se trasladaron hasta el punto para brindarles primeros auxilios y estabilizarlos para proceder a su traslado en una ambulancia, al hospital más cercano para su valoración y recibir atención médica especializada.

Efectivos de la Policía Estatal de Caminos llegó al punto para abanderar la circulación y evitar otro accidente mayor. Elementos de la Guardia Nacional (GN) división carreteras tomó conocimiento y deslindó responsabilidades.

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Conductor abandona su automóvil tras accidente en Veracruz

Sobre la avenida Miguel Alemán de la zona de Nuevo Veracruz, un automóvil sedán quedó abandonado por su conductor, después de presuntamente sufrir un accidente y perder el control de la unidad vehicular la cual terminó fuera del camino.

El conductor de la unidad bajaba del puente vehicular de la plaza comercial hacia la carretera Veracruz-Xalapa, pudo haber perdido el control, subir a la guarnición y quedar sobre los matorrales.

Presentaba algunos daños el carro y con las ventanas abiertas, sin que algún responsable estuviera presente. Policías Estatales y Navales se encargaron del resguardo por unos momentos la zona hasta que fuera retirada la unidad, para ser trasladada a un corralón.

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