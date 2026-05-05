Antimotines Retiran Manifestantes tras Bloqueo Carretero en Cuitláhuac por Detener a 10 Personas

Aproximadamente desde las tres de la tarde de este martes cinco de mayo se registró un bloqueo en la carretera Córdoba-Veracruz a la altura de la caseta de Cuitláhuac, a la altura de la comunidad Mata Clara, perteneciente al municipio anteriormente mencionado cerca de la gasolinera conocida como Paso Carreta.

Las personas que han bloqueado la vialidad indican ser familiares de 10 jóvenes que fueron detenidos el pasado domingo tres de mayo en un bar donde se encontraban conviviendo. En ese momento hubo un operativo por parte de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y se llevaron a los detenidos.

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Las personas que fueron trasladadas por las autoridades son cuatro mujeres y seis hombres, quienes se encuentran en el mando único de la Ciudad de Córdoba; comentaron que hasta este momento no cuentan aún con una carpeta de investigación.

Las personas están inconformes debido a que no saben qué va a ser de sus familiares; ya pudieron ver a algunos; sin embargo, comentan que van a continuar con las diligencias para saber de qué delito los acusan, ya que aún es incierto lo que van a realizar.

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Con policías antimotines liberan la carretera Córdoba-Veracruz, a la altura de Paso Carreta en Cuitláhuac

Pasadas las ocho de la noche, el bloqueo registrado a la altura de la gasolinera conocida como Paso Carreta en la carretera Córdoba-Veracruz fue dispersado por policías antimotines, quienes se quedaron resguardando la orilla de la carretera para evitar que los manifestantes cerraran de nuevo la vialidad.

Los manifestantes comenzaron a cantar el himno nacional cuando los elementos de la policía antimotines los retiraban de la vía. Indican que hubo empujones; sin embargo, no hubo reporte de personas lesionadas tras el desalojo de las personas que se encontraban bloqueando la carretera.

Tras registrarse filas kilométricas de vehículos parados por dicho bloqueo, la vialidad fue reabierta y la circulación comenzó a fluir nuevamente. Se registra una carga pesada de vehículos, por lo cual se recomienda manejar con precaución en la zona para evitar accidentes.

Los familiares de las personas detenidas indicaron que seguirán con los procesos y se darán cita en la Fiscalía para saber cuál es la situación legal de las personas que se encuentran en el mando único de la Ciudad de Córdoba.

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