Detienen a "El Tanque" tras Operativo de la Policía Ministerial en Córdoba, Veracruz

La mañana de este martes cinco de mayo se registró un despliegue de elementos policiacos de la Policía Ministerial en la colonia Pénjamo, perteneciente a Córdoba, municipio localizado en la región montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con lo informado, como resultado de dicha operación, se registró la captura de Carlos "N", conocido como "El Tanque", quien es señalado por las autoridades como presunto responsable de delitos contra la salud pública y de las instituciones de seguridad pública.

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Asimismo, se dio a conocer que en el operativo también fue asegurada una motocicleta, así como diversos objetos más. Tanto la persona que fue detenida como los objetos asegurados en dicho operativo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia de la zona centro de Córdoba.

Dicha institución será la encargada de definir la situación jurídica de la persona detenida. Cabe destacar que dicho operativo se realizó entre la calle 55 y la privada 13 de la colonia Pénjamo, en la ciudad de Córdoba.

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Hombre es detenido por presuntamente hacerse pasar por agente de la INTERPOL en Cosoleacaque, Veracruz

En el municipio de Cosoleacaque, elementos de la Policía Ministerial detuvieron a Adolfo “N”, al simular ser activo de la INTERPOL. El delito por el que se le señala es el de usurpación de funciones públicas y contra las instituciones de salud.

Según lo informado, el hoy detenido presuntamente llegó a un sitio en el que se encontraba el cuerpo de una persona sin vida el pasado nueve de abril sobre la carretera antigua Cosoleacaque-Minatitlán y, tras el acordonamiento, se negó a salir del mismo argumentando que era un elemento de la INTERPOL.

Tras mencionar lo anterior, Adolfo "N" mostró una placa metálica que presuntamente lo identificaba como jefe de grupo de dicha organización internacional de policía criminal; sin embargo, Adolfo "N" fue sujeto a una revisión policial al no lograr acreditarse oficialmente, mostrando solo placas metálicas e insignias.

En dicha revisión, las autoridades le aseguraron varias placas metálicas con las que presuntamente se ostentaba cargos en policía a nivel federal, además de un arma réplica y unas esposas. Ante estos hechos, y al configurarse el delito de usurpación de funciones, Adolfo “N” fue trasladado bajo custodia a las instalaciones de la Policía Ministerial.

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