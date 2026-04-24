Detienen al Presunto Operador Principal de una Banda Criminal que Opera en Puebla y Veracruz

Este viernes 24 de abril de 2026 se dio a conocer la detención de Axel “N”, quien presuntamente es el principal operador de una banda delictiva conocida como “Los Pericos”, que opera en los estados de Puebla y Veracruz.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido está vinculado con actividades ilícitas como extorsión, robo de hidrocarburo, distribución de estupefacientes y acopio de armamento.

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Detienen al principal operador de la banda criminal “Los Pericos” en Venustiano Carranza, Puebla

Las fuerzas de seguridad de Puebla y Veracruz lograron la detención de un masculino considerado el principal operador de “Los Pericos”, grupo delictivo dedicado a diversos delitos en la zona limítrofe de ambas entidades.

Se trata de Axel “N”, de 33 años, presuntamente vinculado con actividades ilícitas como extorsión, robo de hidrocarburo, distribución de estupefacientes y acopio de armamento en las demarcaciones de Huauchinango, Xicotepec de Juárez y en el municipio de Tecolutla, Veracruz.

Durante la intervención que tuvo lugar sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura del municipio de Venustiano Carranza, también fue capturado Víctor “N”, de 42 años. También se aseguraron diversos envoltorios con posible droga, dinero en efectivo, así como un vehículo con sus medios de identificación alterados.

Detienen a seis integrantes de célula criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Como resultado de un cateo en una casa ubicada en la colonia El Porvenir, fueron detenidas seis personas integrantes de la banda criminal denominada "Los Ingobernables" relacionada con la venta y distribución de narcóticos, así como robo a transeúnte en el municipio de Puebla.

Las fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio en donde aseguraron 56 dosis de crack, 12 de cocaína, 30 de cristal, 35 de heroína, una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana, así como dos básculas grameras.

Catean y Clausuran un Domicilio por Presunto Narcomenudeo en la Ciudad de Puebla

Durante la intervención fueron detenidas seis personas identificadas como Alejandro "N" Hugo Alberto "N", Alan "N", Geovanni "N", Alvaro"N" y Angélica "N", quienes presuntamente integraban la célula delictiva de "Los Ingobernables".

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Con información de N+

GMAZ