Desarticulan Banda de "El Jorobado" en Puebla; Hay Nueve Detenidos por Robos y Narcomenudeo

Nueve integrantes de la banda delictiva denominada “El Jorobado”, dedicada al narcomenudeo, así como robo en transporte público y a transeúnte en el municipio de Puebla y zona metropolitana fueron detenidos en un operativo que se llevó a cabo el pasado 25 de marzo con apoyo de la Fiscalía del Estado y las Policías Municipal y Estatal.

El grupo era liderado por Miguel "N", alias “El Jorobado”, quien cuenta con antecedentes por narcomenudeo, cobro de piso y generación de violencia en calles y mercados del Centro Histórico.

Nueve detenidos por robo a transporte público y narcomenudeo en Puebla

Durante la intervención también fueron detenidos Miguel "N", alias “El Jorobado”; Armando "N", alias “Vampiro”; José Salvador "N", alias “Chaba”; Julián "N", alias “Bolita”; Antonio "N", alias “Soldador” y/o “El Herrero”; Crisptofer "N", alias “Chamuco”; así como José Genaro "N", Roberto "N" y Luis Armando "N", quienes presuntamente participaban en distintas funciones dentro de la organización.

De a cuerdo a las autoridades, los acusados abordaban unidades de transporte público simulando ser usuarios, posteriormente amagaban con armas a pasajeros y conductor, para despojarlos de sus pertenencias y descender rápidamente. Asimismo, realizaban robos dirigidos a víctimas específicas previamente identificadas, además distribuían narcóticos en la zona.

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Los nueve hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para desmantelar este grupo delictivo.

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Larry "N" detenido por narcomenudeo en vivienda de colonia Geovillas del Sur en Puebla; Trabajaba las 24 Hrs

Luego de una denuncia anónima y labores de inteligencia se logró identificar una vivienda ubicada en la colonia Geovillas del Sur en la ciudad de Puebla, que era utilizada como punto discreto de distribución y comercialización de droga.

Durante un operativo interinstitucional en dicho domicilio, se logró la captura de Larry "N" quien fue asegurado junto a 40 envoltorios con sustancia granulada con características similares a presunto cristal, así como tres bolsas con hierba verde con apariencia de marihuana.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, en donde continuará su proceso legal. De acuerdo con las indagatorias, el inmueble operaba de manera continua las 24 horas como centro de distribución.

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Con información de N+

MCS