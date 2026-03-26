Capturan a Dos Integrantes de Grupo Criminal Dedicado al Narcomenudeo en Puebla

Autoridades estatales y municipales lograron la detención de Osiel "N" y Mauricio "N", alias “El Caballero”, como probables responsables de delitos contra la salud, en hechos registrados en el municipio de San Matías Tlalancaleca de Puebla.

La investigaciones arrojan a que los señalados serían presuntamente integrantes de un grupo criminal reconocido en el país por lo que además de estos hechos, se les investiga por su relación con otros delitos.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los imputados presuntamente realizaban actividades de distribución de sustancias ilícitas en la región de San Martín Texmelucan, por lo que las autoridades llevaron acabo su detención.

Detienen a 3 Policías y Mujer por Presunta Relación con "La Barredora" en Puebla

Aseguran droga y dinero en efectivo tras detención de Osiel "N" y Mauricio "N" en Puebla

Esta diligencia se llevó acabo por la Fiscalía General del Estado (FGE) de manera coordinada con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), como parte de acciones interinstitucionales para el combate a la delincuencia.

En el lugar lograron el aseguramiento de cartuchos útiles, envoltorios con sustancia con características de droga, dinero en efectivo y un vehículo, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público, al igual que los dos hombres detenidos quienes permanecerán ahí mientras se determina su situación jurídica conforme a derecho.

Noticia relacionada: "La Barredora" Está Detrás de Ataque con 3 Muertos en Bar "Sala de Despecho" en Puebla

Banda criminal relacionada con asesinato de tres jóvenes en la Isla de Angelópolis

El grupo criminal al que presuntamente pertenecen Osiel "N" y Mauricio "N" está relacionado con el triple homicidio ocurrido en febrero en agravio de Gisele Ortiz, Joaquín Wirth y Emmanuel Esteban.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Puebla, cuatro miembros de la banda delictiva, dispararon en más de 20 ocasiones contra una camioneta que se encontraba frente a Sala de Despecho en la reserva territorial Atlixcáyotl, dejando como saldo tres personas sin vida.

Los hombres implicados en este asesinato fueron detenidos y posteriormente, las autoridades confirmaron que se habían equivocado de objetivo pues confundieron el vehículo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS