Por una Confusión Fueron Atacadas a Balazos las Víctimas en Una Sala de Despecho en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), reveló avances importantes sobre el triple homicidio de jóvenes asistentes al centro nocturno Sala de Despecho en la Isla de Angelópolis de Puebla. Todo se habría originado por una confusión de los hombres armados.

La madrugada del 14 de febrero cuatro masculinos a bordo de motocicletas dispararon más de 20 veces contra una camioneta blanca afuera del cantabar ubicado en la reserva territorial Atlixcáyotl, provocando la muerte de una mujer y dos hombres.

Por error atacaron una camioneta afuera de Sala de Despecho en Puebla

Las autoridades confirmaron este miércoles que Gisele Ortiz, Joaquín Wirth y Emmanuel Esteban no eran el objetivo de los homicidas, reclutados por una organización criminal que opera en Puebla.

La confusión se habría derivado de la similitud del vehículo color blanco con el de la persona que pretendían atacar esa madrugada, por lo que las víctimas mortales y personas heridas, son producto de un daño colateral.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que, tras las investigaciones por el ataque afuera del bar “Sala de Despecho”, se determinó que los agresores confundieron a su objetivo.



¿Quiénes Eran las Víctimas del Ataque Armado en Isla de Angelópolis?

De acuerdo con la cronología de los hechos indica que las víctimas salieron del bar y abordaron una camioneta blanca, marca Mercedes Benz, con placas del estado de Chiapas. Minutos después, se cruzaron con el verdadero objetivo de la agresión y sus acompañantes.

Motociclistas armados confundieron objetivo la noche del 14 de febrero en la Isla de Angelópolis

Las investigaciones realizadas tras el ataque ocurrido afuera del bar “Sala de Despecho”, confirmaron que los agresores confundieron a su objetivo, y provocaron la muerte de tres personas, y lesiones a otras cuatro.

Recreación del ataque donde dispararon 29 veces contra las víctimas. Foto: Fiscalía de Puebla

Las pesquisas determinaron que la agresión fue perpetrada una célula delictiva originaria de Jalisco, y que las víctimas mortales no eran el objetivo del ataque, sino que fueron alcanzadas por error de los propios agresores, debido a la similitud en las características del vehículo que utilizó la persona originalmente señalada como objetivo.

