Así Recuerdan a Luis Manuel, Menor que Falleció Durante el Incendio de su Hogar en Veracruz

El pasado lunes 4 de mayo se le dio el último adiós al menor de 14 años, Luis Manuel Carmona Lara, quien murió la madrugada del domingo cuando se encontraba en la casa donde vivía con sus amigos al incendiarse y no lograr salir de ella.

Desde hace unos meses decidió vivir en la vivienda ubicada en el fraccionamiento Bosques de Tarimoya del municipio de Veracruz, en la cual nadie se imaginó que terminaría su vida.

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Quienes lo conocieron, hablan de que desde los siete años se quedó sin mamá, quien murió de cáncer; mientras que su padre solo unos años se hizo cargo de él, por lo que tuvo una vida difícil.

“Pues tuvo una vida muy difícil a raíz de la muerte de su mamá, la mamá murió, tenía él seis, siete años, y pues de ahí para acá si tuvo una vida demasiada difícil, pero ahorita ya está descansando”. Conocida de Luis Manuel menor que murió en incendio de vivienda.

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Aseguran que a su corta edad Luis Manuel buscaba la manera de salir adelante

Se dedicaba a trabajar en los últimos años sin estudiar, sin embargo, lo recuerdan como alguien que siempre buscaba la manera de cómo ganarse unos pesos para lograr subsistir en su día a día.

“Hubo un tiempo que estuvo con su papá si lo metieron a la secundaria y todo, y la pareja de su papá supe que era la que lo apoyaba, lo incitaba a que estudiara, pero pues ya llegó el momento en que ya no quiso seguir estudiando”. Conocida de Luis Manuel menor que murió en incendio de vivienda.

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Luis Manuel fue velado en casa de sus hermanos en el Fraccionamiento Lomas de río Medio 4, y fue sepultado por la tarde del lunes en un cementerio ubicado en la Localidad de Dos Lomas, municipio de Veracruz, dándole el último adiós sus familiares y amigos.

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