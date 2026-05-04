Muere Bañista tras Ahogarse en Playa Mocambo de Boca del Río, Veracruz

La tarde-noche de este lunes cuatro de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de auxilio hasta una playa del municipio de Boca del Río, Veracruz, luego de que fuera reportado un accidente en el cual una persona se encontraba inconsciente.

De acuerdo con los primeros reportes, un bañista, quien hasta el momento continúa como no identificado, se introdujo al mar; se presume que fue arrastrado por la corriente y perdió la vida al ahogarse frente a la playa de Mocambo en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Tras realizarse el llamado mediante el número de emergencia 911, autoridades y cuerpos de emergencias arribaron al sitio para intentar reanimar a la persona; sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento al informar que no contaba con signos vitales.

Derivado de estos hechos, la zona donde rescataron el cuerpo del bañista fue acordonada por las autoridades mientras se hacía el levantamiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

En lo que va de este año 2026, ya suman dos casos de personas ahogadas que se han reportado en esta conocida playa Mocambo, perteneciente al municipio de Boca del Río, en Veracruz.

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Niño de tres años muere ahogado tras presuntamente caer a una alberca en Boca del Río, Veracruz

Un menor de edad habría perdido la vida en un inmueble del municipio de Boca del Río, Veracruz, la tarde del pasado lunes 27 de abril, lo que ocasionó una intensa movilización por parte de los cuerpos de auxilio.

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Los hechos anteriormente descritos se habrían registrado en la alberca de un domicilio particular en la colonia Graciano Sánchez, perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz, donde un menor de tres años murió al presuntamente ahogarse.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el niño se quedó solo en la sala del domicilio localizado en la esquina de las calles Coatzacoalcos y Puerto Banderas, donde, según lo informado, la madre del menor trabaja como empleada en el lugar.

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