Reportan Mortandad de Peces en Laguna Tarimoya de Veracruz; Autoridades Investigan el Hecho

Durante el transcurso de este lunes cuatro de mayo, se reportó el hallazgo de especies muertas en la laguna Tarimoya, por lo que las autoridades informaron que se está investigando el hecho para obtener mayor información al respecto.

Se informó que la Dirección de Medio Ambiente Municipal gestionará, junto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA), los estudios necesarios para determinar las causas de dicha mortandad y definir acciones.

De manera preventiva, las autoridades exhortaron a la población a extremar medidas y evitar el contacto con el agua, así como no manipular especies muertas y seguir las recomendaciones sanitarias que se emiten con relación a este suceso.

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Otra mortandad de peces se ha reportado en Coatzacoalcos, Veracruz

Habitantes en la colonia Fraternidad Antorchista, ubicada en la zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, han realizado el reporte en el que se dio a conocer sobre la mortandad de peces de especie tilapia en las lagunas artificiales que se formaron en dicha colonia.

Habitantes actualmente desconocen cuál podría ser la causa de la mortandad de peces registrada en la zona; mencionaron que temen una contaminación en el agua en la colonia; sin embargo, mencionan que esto podría ser resultado de verter aguas negras en la zona, por lo que en dicha laguna ya no se puede pescar.

¿Por qué causa? No lo sé, pero pareciera que fuera aguas negras; ya esto ya no sirve ni para pescar".

Los denunciantes también dieron a conocer que no es la primera vez que se registra una situación en la que se contamina el afluente con aguas negras, ya que anteriormente se ha realizado el aviso de un hecho similar.

La presencia de estos peces muertos, según los habitantes, está provocando olores fétidos, así como un posible foco de contaminación que podría afectar a aquellos habitantes que llegan a pescar para su consumo y venta, ya que son cientos de peces encontrados en las orillas de la laguna, los cuales al parecer tienen ya varios días muertos.

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