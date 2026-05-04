Hombre es Asesinado a Disparos en Avenida Juan Pablo II de Boca del Río, Veracruz

Una intensa movilización por parte de elementos de corporaciones policiacas se registró la tarde de este lunes cuatro de mayo debido al un hecho violento ocurrido en una de las principales avenidas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Derivado de estos hechos, se registró una persona alcanzada por las balas, por lo cual se también arribaron paramédicos.

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