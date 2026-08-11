Vuelos Suspendidos y Aeropuertos Cerrados por Sismo: Guía para Viajeros con Destino a Colombia

Tras el sismo registrado en Colombia, la Aeronáutica Civil informó el estado operacional de los aeropuertos del país luego de las inspecciones técnicas realizadas en las zonas afectadas.

Mientras algunas terminales ya reanudaron operaciones con normalidad, otras permanecen cerradas o con restricciones, por lo que aerolíneas como Avianca y JetSMART activaron medidas de flexibilidad para los pasajeros con vuelos afectados.

¿Qué aeropuertos ya reanudaron operaciones comerciales con normalidad?

De acuerdo con el reporte de la Aeronáutica Civil, del 11 de agosto de 2026, los siguientes aeropuertos ya operan con normalidad:

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali: reanudó operaciones comerciales con total normalidad, sin reportar novedades ni afectaciones en su infraestructura ni en las áreas de movimiento de aeronaves.

Aeropuerto El Caraño, de Quibdó: retomó por completo sus operaciones comerciales de manera regular, bajo la modalidad de aeropuerto controlado, tras verificarse el óptimo estado de sus instalaciones.

¿Qué aeropuertos operan con restricciones parciales?

Aeropuerto El Edén, de Armenia: reanudó el servicio de transporte aéreo comercial en condición de aeropuerto controlado, aunque de forma temporal no estará disponible como aeropuerto alterno para otras aeronaves, debido a las condiciones físicas de la terminal.

Aeropuerto Gerardo Tovar López, de Buenaventura, y Aeropuerto La Nubia, de Manizales: habilitaron operaciones comerciales operando como aeropuertos no controlados. En el caso de Manizales, la medida se adoptó mientras se realizan reparaciones en la torre de control, que sufrió fisuras y ruptura de vidrios, aunque se constató que el área de movimiento y la pista de aterrizaje están en perfectas condiciones de seguridad.

Aeropuerto Santa Ana, de Cartago: opera bajo la modalidad de no controlado, con uso exclusivo reservado para aeronaves de Estado y servicios de atención de emergencia o humanitarios.

¿Qué aeropuertos permanecen cerrados?

Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira: mantiene suspendida la operación comercial regular. La terminal opera únicamente para vuelos de Estado, atención médica, búsqueda y rescate (SAR) y misiones de ayuda humanitaria. La restricción se mantendrá vigente mientras los equipos especializados realizan intervenciones por las fisuras identificadas en la pista, la desconexión de los sistemas de comunicaciones ATS y las evaluaciones técnicas en la estructura de la torre de control.

Aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán: presenta cierre temporal de sus operaciones aéreas debido a la presencia de ceniza volcánica en la zona, de acuerdo con los protocolos preventivos de seguridad operacional.

¿Qué medidas ofrece Avianca a los pasajeros afectados?

Avianca activó medidas de protección para pasajeros con tiquetes confirmados para viajar el 10 de agosto de 2026 en vuelos nacionales en Colombia, afectados por los sismos en distintas zonas del país. Sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, los clientes pueden acceder a:

Reprogramación de la fecha de viaje: cambiar la fecha del vuelo hasta 15 días después de la fecha original, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

Cambio de ruta: modificar el itinerario únicamente a través de puntos comunes en Colombia, sujeto a disponibilidad, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria. En estos casos, el pasajero deberá asumir por sus propios medios el desplazamiento hacia o desde su nuevo destino.

Reembolso: solicitar la devolución de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la aerolínea.

¿Qué medidas ofrece JetSMART a los pasajeros afectados?

JetSMART informó, en un comunicado fechado el 11 de agosto, que implementó medidas de flexibilidad para apoyar a los pasajeros afectados por la contingencia, y que mantendrá condiciones que favorezcan el acceso al transporte aéreo mientras dure la situación.

Los pasajeros pueden consultar el estado de su vuelo y solicitar cambios a través del sitio oficial de JetSMART, en la sección "Administra tu vuelo".

La aerolínea advirtió que, debido al alto flujo de solicitudes durante esta contingencia, pueden presentarse demoras en los tiempos de atención y respuesta.

¿Qué recomienda la Aeronáutica Civil a los viajeros?

La entidad reiteró a todos los usuarios con vuelos programados desde o hacia las zonas con novedades operacionales la importancia de:

Contactar directamente a su aerolínea para verificar el estado de su itinerario.

Consultar permanentemente únicamente los canales oficiales institucionales para evitar información falsa o desactualizada.

La Aeronáutica Civil mantiene desplegados a sus equipos de Atención al Usuario e Intermediación en las distintas terminales aéreas, para brindar apoyo, orientación y acompañamiento a los viajeros afectados.

AMP