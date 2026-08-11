Internacional

Vuelos Suspendidos y Aeropuertos Cerrados por Sismo: Guía para Viajeros con Destino a Colombia

Aerolíneas como Avianca y JetSMART activaron medidas de flexibilidad para los pasajeros con vuelos afectados

La Aeronáutica Civil mantiene desplegados a sus equipos en las distintas terminales. Foto: APLa Aeronáutica Civil mantiene desplegados a sus equipos en las distintas terminales. Foto: AP
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