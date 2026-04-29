Pescadores se Manifiestan con Redes Manchadas de Chapopote tras Derrame en Xalapa, Veracruz

Durante el transcurso de este miércoles 29 de abril, se registró el arribo de trabajadores del mar hasta las inmediaciones de la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

A decir de los inconformes, dicha manifestación se registró debido a que los pescadores continúan siendo afectados por el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México, razón por la cual llegaron hasta el sitio para demandar ayuda.

Video: Pescadores se Manifiestan en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada en Xalapa tras Derrame

Como prueba de sus daños, los trabajadores llegaron a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada en la ciudad de Xalapa, con sus redes impregnadas de chapopote. De igual manera, los pescadores mostraron sus manos manchadas por el hidrocarburo.

Señalaron que a casi un mes de no poder pescar, familias enteras se mantienen sin ingresos al verse impedidas de realizar su trabajo. Los manifestantes indicaron ser originarios de la localidad de Tonalá, perteneciente al municipio de Agua Dulce; viajaron hasta la capital del estado de Veracruz para exigir apoyo de las autoridades.

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Las redes manchadas de hidrocarburo representan un daño económico para los pescadores.

Martín Gómez, presidente de la Sociedad Cooperativa "El Mangle Veracruzano", indica que los pescadores que están en cooperativas ya han recibido apoyos; sin embargo, ellos quedaron fuera tras ser pescadores libres, a pesar de tener una carta notariada.

"Ya les dieron apoyos a cooperativas; tienen como 6 años que están en Bienpesca, pero a nosotros no nos metieron porque somos pescadores libres."

Los pescadores que se manifestaron explicaron que cada red dañada con hidrocarburo representa pérdidas económicas para ellos, ya que el costo de cada una de las redes oscila entre 3 mil y 8 mil pesos, dependiendo del tipo de pesca.

Añadieron que algunos apoyos ya han sido entregados, pero únicamente a los pescadores que se encuentran integrados en cooperativas, lo que ha dejado fuera a quienes trabajan de manera independiente en el arte de la pesca.

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