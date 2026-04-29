Estudiante de CBTIS 78 es Reportado como Desaparecido en Coatzintla, al Norte de Veracruz

En Coatzintla, municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz, fue reportada la desaparición de un joven de 17 años, el cual, según lo informado por familiares, es estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 78 (CBTIS).

El joven de 17 años responde al nombre de Agustín Emmanuel Casiano Hernández, estudiante del CBTIS 78 y, de acuerdo con la información proporcionada, el menor de edad salió de su domicilio el pasado domingo 26 de abril.

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El joven estudiante salió con destino al municipio de Coatzintla, lugar al que, según sus familiares, acudiría a realizar una tarea; sin embargo, desde entonces no saben nada acerca del paradero de Agustín, ya que ese día no volvió a su casa.

Ante esta situación, por medio de distintas redes sociales, familiares y conocidos han comenzado a difundir su fotografía e información con la esperanza de obtener datos que ayuden a dar con el paradero del joven.

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¿Cuáles son las características físicas y señas particulares del estudiante Agustín Emmanuel?

De acuerdo con la información emitida en la ficha de búsqueda, el estudiante Agustín Emmanuel es de ojos de color café oscuro, mide aproximadamente 1.80 metros de altura, es de tez morena clara, tiene cabello negro, corto y crespo.

Según la ficha, la última vez que se supo de él fue el pasado domingo 26 de abril del presente año. Como señas particulares, se dio a conocer que cuenta con un tatuaje en el abdomen, así como una cicatriz en la ceja izquierda.

La familia solicita el apoyo de la ciudadanía para que, en caso de tener alguna información relacionada con el paradero del joven estudiante Agustín Emmanuel, quien fue visto por última vez en el municipio de Coatzintla, se emita a la dependencia correspondiente.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV) considera que la integridad física de la persona podría encontrarse en riesgo, toda vez que pueda ser víctima de la comisión de un delito.

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