Cuerpo de Joven Reportado Desaparecido es Encontrado en Pozo de 100 Metros en Veracruz

Durante las últimas horas, varios cuerpos de emergencia de la región estuvieron trabajando para poder rescatar el cuerpo de Marcos Quiroz, un joven de 22 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 26 de abril, en Altotonga, Veracruz.

Gracias a las labores de inteligencia de los diversos cuerpos de emergencia, se logró dar con la localización del joven de 22 años, quien estaba realizando senderismo y cayó a un pozo natural, que tiene por lo menos 100 metros de altura.

De acuerdo con cuerpos de emergencia, el cuerpo de Marcos fue localizado entre los municipios de Atzalan y Altotonga, en la localidad de Ricardo Flores Magón, donde fue visto por última vez el pasado domingo. Es de mencionar, que con el uso de drones, es como se logró dar con la ubicación del cuerpo, y las labores para el rescate tardaron más de ocho horas.

Noticia relacionada: Buscan a Fernando Jiménez Méndez, Hombre Desaparecido en Minatitlán, Veracruz

Por la complejidad del resctae, fue necesaria la intervención del Escuadrón Nacional de Rescate, quienes con apoyo especializado de más de 300 metros de cuerda y también de algunas tácticas para poder realizar búsqueda y rescate, lograron rescatar el cuerpo del joven Marcos de 22 años de edad.

Emiten ficha de búsqueda de Fernando Jiménez Méndez, quien desapareció en Minatitlán, Veracruz

Se emitió la ficha de búsqueda para localizar al trabajador Fernando Jiménez Méndez, quien se encuentra desaparecido en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, desde el pasado miércoles 22 de abril del 2026.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Veracruz, informó que se trata de un hombre, de 37 años, de nacionalidad mexicana, quien mide 1.86 metros, y tiene ojos color café oscuro, piel morena clara y cabello corto, lacio y negro.

Historias recomendadas:

LLZH